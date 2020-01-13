Грозный, , 13:49 — REGNUM В Чечне обеспечат новыми квартирами в 2020 году около 300 человек. В настоящее время они проживают в аварийных домах, находящихся на территории города Грозного, в Грозненском и Гудермесском районах, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе главы и правительства региона.

Всего в Чечне на выполнение программы ликвидации ветхого жилья до 2024 года будет направлено 2,2 млрд рублей. На эти средства планируется переселить 3500 граждан, проживающих в настоящее время на площади 58 тыс. кв. м.

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Как сообщали власти Чечни, по итогам 2019 года республика перевыполнила программу переселения жителей аварийных домов в новые квартиры. Получили новое жилье около 300 человек.