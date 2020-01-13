Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM Барельеф русалки на фасаде дома Николаевых в центре Петербурга вновь подвергся атаке вандалов. Местные жители заметили «черные слезы» из краски на лице русалки на доме на Садовой улице в субботу, 12 января.

Петербуржцы уточняют, что барельеф не впервые становится объектом внимания хулиганов. Власти Центрального района уже рапортовали, что русалка очищена.

«Управляющая компания приняла меры по очистке и устранению краски. На данный момент барельеф вновь полностью очищен. К сожалению, вандалы не попали в камеры наблюдения, поэтому большая просьба, если вы стали очевидцем произошедшего, сообщить об этом или в полицию, или в администрацию Центрального района», — гласит сообщение в официальной группе районной администрации «ВКонтакте».

Местные жители посетовали, что камеры вновь не сумели помочь в расследовании — на фасаде дома их нет, а камеры, которые входят в систему «Безопасный город», никого не зафиксировали.

Петербуржцы также заметили, что, хотя с очищением администрация справляется, но обрушившуюся голову другой русалки до сих пор не восстановили.

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