Москва, , 13:46 — REGNUM В Москве проектируется и разрабатывается более десять путепроводов. Об этом 13 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре одного из таких объектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Собянина, в Москве с каждым годом нарастает проблема, связанная с нехваткой путепроводов через железные дороги.

«Мы реконструируем действующие и строим новые магистральные пути, запускаем МЦК, МЦД. Это все вместе накладывает такую серьезную проблему, связанную с пересечением магистральных железных дорог. По сути дела, в одной плоскости становится невозможным переезд через магистральные железные пути. Поэтому мы ежегодно формируем списки путепроводов. Сегодня в них 23 путепровода через железную дорогу. 12 из них уже построено, восемь находится в проектировании, по нескольким дорабатывается строительная документация», — сказал Собянин.