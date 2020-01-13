Минск, , 13:42 — REGNUM К 100-летию со дня рождения римского папы Иоанна Павла II белорусские католики проведут паломничество в Польшу и в Ватикан. Такое решение было принято на внеочередном заседании Конференции католических епископов Белоруссии.

«Паломники с молитвой и уважением, посетят места, связанные с жизнью и служением Кароля Юзефа Войтылы — Иоанна Павла II. Такие, как Вадовице, Краков и Ченстохова», — сообщает «Польское радио» со ссылкой на сайт католической церкви Белоруссии.

Паломничество начнётся 13 мая. Паломники из Минска и других областных городов отправятся сначала в Польшу, где посетят места, связанные с именем Иоанна Павла II. После этого они посетят Вену, а затем направятся в Рим, где 17 мая на площади Святого Петра папа римский Франциск проведёт богослужение в часть 100-летия со дня рождения Иоанна Павла II. В богослужении примет участие глава белорусских католиков, польский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилёвский.

Кароль Войтыла, которого называют «главным русофобом XX века», родился 18 мая 1920 года в местечке Вадовице под Краковом.