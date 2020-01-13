Астрахань, , 13:41 — REGNUM В Астрахани зоопарк «Баба Фрося» предложил обменять живые ели и сосны, которые астраханцы покупали к новогодним праздникам, на бесплатные билеты, сообщает ИА REGNUM.

В 2020 году зоопарк организовал акцию по сбору и утилизации живых деревьев, которые после празднования Нового года чаще всего отправляются на свалки. С 14 января по 15 февраля в зоопарке принимают целые живые ели и сосны с иголками. Там отслужившие свой срок деревья пойдут на корм животным.

Акцию назвали «Обменяй новогоднюю красавицу на билет в зоопарк». За каждое принесённое дерево астраханцы будут получать по одному бесплатному билету.