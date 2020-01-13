Омск, , 13:39 — REGNUM Появились новые подробности по ситуации с омским травматологом, который 11 января пришёл на работу в состоянии опьянения.

Как сообщили 13 января в минздраве Омской области, врач-травматолог Евгений Батушенко уволен по собственному желанию.

В министерстве уточнили, что по факту инцидента была проведена проверка.

«По её результатам врачу был объявлен выговор администрацией медучреждения за нарушение трудовой дисциплины», — цитирует «СуперОмск» пресс-службу регионального минздрава.

Напомним, инцидент произошёл 11 января. Врач с 45-летним стажем Евгений Батушенко пришёл на работу в травмпункт городской поликлиники № 1 в состоянии опьянения. Он заявил, что не будет принимать пациентов и решил уйти из медицины. Батушенко пожаловался на условия труда и недостаточную зарплату.

Как сообщало ИА REGNUM, позже Евгений Батушенко раскаялся в своих действиях и принёс извинения.

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