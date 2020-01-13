Москва, 13 января 2020, 13:38 — REGNUM В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, требовавшего из окна многоэтажного дома вызова «репортёров и инстаблогеров». Об этом 13 января сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествие случилось у станции метро «Селигерская». Прохожие заметили мужчину, выглядывавшего из окна 14-го этажа. Неизвестный требовал приезда журналистов.
По данным канала, представление продолжалось более часа, пока не приехала полиция. В квартире оказались несколько человек, найдены запрещённые вещества.