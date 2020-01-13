Тюмень, , 13:37 — REGNUM В Тюменской области в 2019 году в органах записи гражданского состояния зарегистрировано 13 182 новорождённых. Некоторые родители нарекли своих чад сказочными и легендарными именами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении ЗАГС.

В списке редких имён Золушка, Ариадна, Даная, Глафира, Офелия, Сильвия, Эллада, Забава, Кассандра. Мальчикам дают старорусские имена Авдей, Добромир, Ратибор, Корней, Пантелей, Спиридон и Фадей.

Самым популярным именем девочки в 2019 году стала Виктория, а среди мальчиков — Александр.