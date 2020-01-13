Киев, , 13:34 — REGNUM Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование катастрофы украинского самолёта Boeing-737 в Иране, сообщает 13 января «Интерфакс-Украина».

Дело возбуждено по части 3 статьи 276 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта»), части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») и статье 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

По словам представителей СБУ, в данный момент идёт сбор информации по данному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января возле Тегерана упал украинский самолёт. Погибли 177 человек. Позже власти Ирана признали, что самолёт был по ошибке сбит силами ПВО страны.

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