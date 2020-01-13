Братислава, , 13:45 — REGNUM Основные слушания по делу об убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой начал специализированный уголовный суд Словакии. Об этом сообщает 13 января Словацкое радио.

Судить будут четверых обвиняемых, в числе которых — предполагаемые заказчик и исполнитель убийства. Ещё одному обвиняемому грозило пожизненное лишение свободы, однако он пошел на сделку со следствием, дал показания против своих сообщников и получил 15 лет тюрьмы.

Слушания проходят в городе Пезинок под Братиславой.

Как сообщало ИА REGNUM, Куциака и Кушнирову убили 21 февраля 2018 года на западе Словакии. Репортёр братиславского сетевого издания Aktuality. sk занимался расследованием коррупционных схем во властных структурах страны.

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