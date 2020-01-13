Эль-Кувейт, , 13:24 — REGNUM Американские военные в Ираке за шесть часов до того, как Иран направил ракеты на две военные базы США, были предупреждены об авиаударах. Как сообщил корреспонденту Расмусу Тантольдту датский сержант Джон, он и другие солдаты были уведомлены как минимум за несколько часов до нападения. Несмотря на это, рассказывает датский солдат, первый удар стал неожиданностью. Интервью публикует nyheder.tv2.

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«Ударили девять ракет мощностью по тонне каждая. Это было неописуемо. Я никогда не испытывал ничего подобного, и я надеюсь, что никогда не испытаю это снова, — признаётся военный. — Это была жестокая атака. Атака была настолько сильной, что бункер трясся, и внутрь проникло много пыли».

Сержант добавил, что хуже всего было «неведение и бессилие датских солдат перед лицом ожидания новых ударов», потому что солдаты не знали, где и когда упадет следующая ракета. По словам Джона, датские солдаты реагировали по-разному: некоторые сидели и рассказывали анекдоты, а некоторые плакали.

Добавим, что после атаки на американскую базу Айн-аль-Ассад большинство из 133 солдат, которые находились на базе, были эвакуированы из Ирака в Кувейт. Сюда же должны прибыть психологи, чтобы помочь датским солдатам оправиться от ужасающего опыта.

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«Они нам действительно нужны. Это была ситуация, к которой мы не были подготовлены», — говорит Джон.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января по двум военным базам США в Ираке —Айн аль-Асад и военной базе в городе Эрбиль, где дислоцированы как американские, так и коалиционные войска — Ираном были выпущены более десятка ракет.

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