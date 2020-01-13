Москва, , 13:12 — REGNUM Индивидуальный предприниматель Азамат Ибатуллин подал кассационную жалобу в Суд по интеллектуальным правам (СИП), оспорив правовую охрану Роспатентом товарного знака Top Gear на имя The British Broadcasting Corporation (BBC). Об этом 13 января сообщило РАПСИ.

Спор из-за товарного знака разгорелся 30 марта 2018 года, когда патентное ведомство удовлетворило возражения Ибатуллина на регистрацию этого бренда на BBC. По мнению Ибатуллина, товарный знак Top Gear сходится до степени смешения с товарным знаком TopGear, ранее зарегистрированным на него.

Суд по интеллектуальным правам 28 января 2019 года подтвердил законность решения Роспатента. Однако президиум суда 27 мая 2019 года отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение. При новом рассмотрении СИП подтвердил законность предоставления правовой охраны этому знаку на BBC. На что Ибатуллин подал кассационную жалобу в президиум СИПа.

Top Gear — Британская телепередача, посвящённая машинам. Впервые она появилась на экране в 1977 году.

Товарный знак Top Gear обладает исключительными правами на территории Великобритании, США и ЕС.