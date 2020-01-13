Воронеж, , 13:02 — REGNUM В Воронежской области названа сумма стартового бюджета проекта по внедрению раздельного собора мусора в регионе. Об этом сообщили 13 декабря в пресс-центре правительства Воронежской области.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, стартовый бюджет данного проекта составит 500 млн рублей. Запуск проекта планируется на 2020 год, и на первом этапе его участниками станут города Воронежской области.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально запуск раздельного сбора мусора воронежские власти планировали на 2019 год, однако позже сроки перенесли на 2020 год.

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