Москва, , 12:58 — REGNUM В России разработали специальный стул для школ, который поможет формировать правильную осанку с детского возраста и тем самым предупреждать соответствующие заболевания. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.

«Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали «умный» стул для исправления осанки у школьников», — говорится в сообщении.

Внешне стул от обычного не отличается — разница состоит лишь в том, что он снабжён специальными датчиками, которые определяют позу человека и предупреждают его, если человек сидит неправильно.

«Устройство будет на ранней стадии диагностировать патологии, связанные с опорно-двигательным аппаратом человека, а также в реальном времени отслеживать результаты индивидуальных тренировок ребёнка», — сообщили в министерстве.

Информацию с датчиков смогут отслеживать школьный учитель и родители ребёнка, получая их на свой мобильный телефон. Разработка не имеет аналогов в мире, говорится в сообщении.

В настоящее время научный коллектив занимается доработкой программы, а пилотный проект с участием школьников планируется провести уже через три месяца.