Москва, , 12:58 — REGNUM Второй Кассационный суд общей юрисдикции обязал Мосгорсуд пересмотреть решение об отказе в удовлетворении исковых требований родственников погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154, которая произошла в Краснодарском крае в 2016 году. Об этом заявил адвокат родственников погибших Игорь Трунов.

«Решение суда по сочинской катастрофе отменил Второй кассационный суд и направил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда», — цитирует его ТАСС.

Родственники погибших в авиакатастрофе просили пересмотреть решение суда по данному делу и требовали полностью удовлетворить их исковые требования в части возмещения причиненного вреда. Ранее суды отказали истцам в возмещении морального вреда. Сумма иска составила 2 млрд 167 млн 514 тыс. 928 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ту-154 разбился 25 декабря 2016 года через несколько секунд после вылета из аэропорта Адлера. На борту воздушного судна находились военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Они летели в Сирию на новогодний концерт для контингента российской авиабазы Хмеймим. Всего в авиакатастрофе погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа. Расследованием крушения Ту-154 занималась комиссия с участием экспертов Минобороны, Минтранса, МАК, Минпромторга и концерна «Туполев».

Читайте также: СМИ: удовлетворен первый иск после гибели ансамбля им. Александрова