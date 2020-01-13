Киев, , 12:55 — REGNUM В 2019 году сотрудники СБУ пресекли 94 попытки контрабанды наркотиков, сообщили 13 января в пресс-службе ведомства.

«Весной был блокирован морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки. Тогда в контейнере с бананами работники правоохранительных органов обнаружили почти 260 килограммов тяжёлых наркотиков стоимостью свыше $51 млн», — сказано в сообщении.

В пресс-службе также отметили операцию по пресечению работы нарколаборатории в Полтавской области. Правоохранителям удалось изъять рекордную партию метадона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 года в киевском метро зафиксировали 806 преступлений, из которых 303 случая связаны с транспортировкой наркотиков.

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