Норильск, Красноярский край, , 12:50 — REGNUM В городе Норильске Красноярского края 13 января закончилась полярная ночь. Об этом сообщается на странице администрации Норильска в Instagram.

«В течение 45 дней солнце не поднималось выше линии горизонта, а световой день составлял всего полтора часа», — говорится в сообщении.

Теперь до 19 мая длительность светлого времени суток будет постепенно расти. После этого наступит полярный день.

Напомним, Норильск — город в Красноярском крае, расположенный в 300 км к северу от Северного полярного круга, в 2400 км от Северного полюса. От Норильска до Красноярска — 1500 км. Норильск является одним из пяти самых северных городов мира с численностью населения более 100 тыс. человек.

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