Ташкент, , 12:49 — REGNUM Государственная авиакомпания «Узбекские авиалинии» планирует приобрести самолет Boeing 787−8 Dreamliner. Об этом говорится в инвестиционной программе на 2020−2022 годы, которая опубликована в национальной базе данных законодательства республики.

Согласно документу, на покупку самолета планируется направить $147,7 млн, тогда как, по данным Boeing, полная стоимость воздушного судна составляет $248,3 млн. В настоящее время в парке «Узбекских авиалиний» находится пять Boeing 787−8.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская авиакомпания Zhejiang Loong Airlines Co. Ltd. запустила прямой авиарейс между Ташкентом и китайским Чэнду с частотой три раза в неделю.

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