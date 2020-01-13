Волгоград, , 12:51 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении председателя коллегии адвокатов Волгограда, сообщили 13 января в пресс-службе регионального Следственного комитета. Ему инкриминируют мошенничество в отношении стажёра коллегии.

По данным следствия, в феврале 2018 года в коллегию адвокатов был принят на должность стажёра местный житель, которому по окончанию испытательного срока предстояло сдать экзамен для получения статуса защитника. Председатель коллегии предложил претенденту за 130 тысяч рублей оказать содействие в успешном прохождении квалификационного испытания. Однако в мае 2018 года экзаменационная комиссия отказала стажёру в присвоении статуса адвоката. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

Следователи устанавливают все обстоятельства мошенничества. В ходе допроса адвокат полностью признал свою вину.