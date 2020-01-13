Ставрополь, , 12:49 — REGNUM Реализация проекта «Земский учитель» впервые стартует на Ставрополье в 2020 году. Его участниками станут восемь педагогов, которые окажутся победителями конкурсного отбора, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе краевого министерства образования.

Напомним, в феврале 2019 года президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил запустить программу «Земский учитель». По ней педагоги смогут переехать на работу в глубинку — села, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек — и получить за это единовременную выплату. Ее размер на Дальнем Востоке составит 2 млн рублей, в остальных регионах — 1 млн рублей.

На Ставрополье 94% компенсационной выплаты специалистам предоставят из федерального бюджета, остальные 6% — из краевого, пишет ТАСС. Педагоги могут высказать свои пожелания по конкретным местам, куда они хотят отправиться на работу.

Отметим, что в октябре 2019 года полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском округе Александр Матовников сообщил, что дефицит кадров в школах регионов Северного Кавказа составляет порядка 1,7 тыс. учителей. Вместе с тем, с его слов, в Ставропольском крае порядка 42% преподавателей — это люди предпенсионного и пенсионного возраста.