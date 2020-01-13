с. Сурхахи, Ингушетия, , 12:43 — REGNUM В Ингушетии 13 января проводятся оперативные мероприятия в селении Сурхахи Назрановского района. В дом бывшего охранника-водителя Ибрагима Белхороева, убитого в конце декабря 2018 года, с обыском пришли сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии, пишет «Интерфаск-Юг».

По данным информагентства, обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела об убийстве начальника Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.

Ибрагим Белхороев — потомок известного в республике проповедника Батал-Хаджи Белхароева — был убит у декабре 2018 года. Его автомобиль был обстрелян в городе Назрани неизвестными. В результате нападения сам он погиб, а его водитель, получивший множественные пулевые ранения, сначала был госпитализирован, а после вывезен из соображений безопасности из республики.

Убийство члена рода Белхароевых связали с произошедшим в ноябре 2019 года в Москве нападением на начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. По одной из версий это могла быть месть за ликвидациюИбрагима Белхороева.

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Как ранее сообщалось, 9 января 2020 года в Ингушетии уже проводились обыски по делу об убийстве главы Центра «Э». Информации о их результатах в правоохранительных органах не сообщали.