Белгород, , 12:39 — REGNUM Компенсацию в один миллион рублей получат семьи пострадавших от хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе в селе Беленькое Борисовского района Белгородской области. Меры поддержки работников и мероприятия по ликвидации последствий происшествия обсудили 13 января на заседании оперативного штаба, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

Решение о выплате компенсации приняло руководство Группы компании «Агро-Белогорье», которое владеет заводом. Семьи получат по миллиону рублей, холдинг также возьмёт на себя лечение и дальнейшую реабилитацию сотрудников. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко получает оперативную информацию о состоянии пострадавших.

В ожоговом центре областной клинической больницы Святителя Иоасафа находятся четыре сотрудника дежурной смены завода, которые работают грузчиками.

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