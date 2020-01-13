Москва, , 12:34 — REGNUM Председатель МКА, адвокат и телеведущая Виктория Данильченко прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM появившуюся информацию о намерении запретить ранее судимым гражданам России работать в такси.

«Было бы целесообразнее, если бы речь в данном нововведении шла о лицах, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности человека — убийство, разбой, грабеж и так далее. Случаи, когда человек осужден за экономические преступления, например, незаконная банковская деятельность, которая также относится к тяжким, вряд ли должны иметь отношение к невозможности сидеть за рулем такси. Но в целом решение властей навести порядок в данной отрасли можно оценить только положительно.

Здесь, действительно, немало проблем. Одной из самых очевидных является огромное количество водителей с правами, выданными за территорией РФ. Их данных просто нет в российских базах ГИБДД, и в случае совершения, к примеру, ДТП, их невозможно привлечь к ответственности. Кроме того, необходимо уделить внимание соблюдению охраны труда водителей такси, среди нарушений которых часто встречается ненормированный рабочий день.

Таксисты могут работать по 17−18 часов в сутки. Следствием их усталости становится повышенная аварийность на дорогах. Поэтому проблема в таксомоторной области не только в том, кто сидит за рулем, но в том, сколько часов в сутки он за ним сидит, в каком состоянии и по каким документам. Вот когда все эти пункты будут приведены в порядок, то и в новостных лентах будет меньше сообщений о противоправных действиях таксистов», — считает эксперт.

Напомним, ранее «Российская газета» со ссылкой на Министерство транспорта России сообщила о разработке ряда законопроектов, запрещающих ранее судимым гражданам работать водителями такси.

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