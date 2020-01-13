Якутск, , 12:47 — REGNUM В Якутске дан старт новому социально-значимому проекту «Читаем все», который курируют власти республики и Национальная библиотека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Цель программы «Читаем все» — укрепление традиций семейного чтения, приобщение к книге и чтению с раннего возраста.

Открыли проект акцией для мам и новорождённых в Перинатальном центре Якутске. Первыми получателями «Книжного приданого» стали 38 рожениц и их младенцы. В комплект входит первая книга для чтения, свидетельство о рождении читателя и список рекомендованной литературы для самых маленьких.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии с 13 января и до конца года, стартует проект «Книжное приданое».