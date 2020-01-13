Оренбург, , 12:33 — REGNUM В Оренбургской области 14 января синоптики прогнозируют мощный снегопад и сильную метель. Порывы ветра могут достигать 19 метров в секунду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Температура воздуха будет в течение дня колебаться от ноля градусов до минус пяти градусов по Цельсию. Из-за метели возможна плохая видимость на расстоянии до одного километра.

Населению рекомендуют при неблагоприятных погодных условиях ограничить выход из зданий и находиться в помещениях, а также отказаться от поездок по городу на личном транспорте и от поездок на дальние расстояния.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», снегопады, сопровождаемые сильным ветром, в регионе сохранятся до конца рабочей недели.