Уфа, , 12:31 — REGNUM Нового руководителя прокуратуры Башкирии Владимира Ведерникова представили в Уфе. Об этом 13 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, нового руководителя республиканского надзорного ведомства представил коллективу заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев 13 января текущего года.

Отмечается, что Владимир Ведерников был назначен на эту должность Указом президента РФ от 30 декабря прошлого года на пять лет.

Сообщается, что он служит в органах прокуратуры с 1996 года. С 2012 по 2019 годы Владимир Ведерников занимал должность заместителя прокурора Москвы. Имеет классный чин государственного советника юстиции 3 класса.

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