Тбилиси, , 12:36 — REGNUM Грузинским авиакомпаниям рекомендовано не использовать для полетов воздушное пространство Ирана и Ирака. Данное сообщение было распространено Агентством гражданской авиации Грузии, 13 января сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Агентство гражданской авиации Грузии призывает зарегистрированные в Грузии авиакомпании воздерживаться от использования воздушного пространства Ирана и Ирака», — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что рекомендации сделаны на основании выводов Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), которое рекомендовало авиакомпаниям Европы отказаться от полетов через указанные страны.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января украинский пассажирский самолет потерпел катастрофу при вылете из аэропорта Тегерана. Никто из находившихся на борту не уцелел, погибли 176 человек из разных стран. Позже ответственность за случившиеся на себя взяли власти Ирана. Было заявлено, что воздушный борт сбили из-за ошибки.

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