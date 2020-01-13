Горно-Алтайск, , 12:20 — REGNUM За неделю в Республике Алтай в больницы обратились 378 человек с признаками острой респираторной вирусной инфекции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, это связано с сезонным ростом заболеваемости.

Отмечается, что количество заболевших выросло почти в два раза по сравнению с предыдущей неделей. Тем не менее, заболеваемость ОРВИ всё ещё остаётся ниже уровня эпидемического порога на 47%.

Отмечается, что осенью 2019 года около половины жителей Горного Алтая были привиты от гриппа.

«Вместе с тем от остальных ОРВИ прививка не защищает», — отметили в управлении, призвав их укреплять и закалять свой организм, чтобы предупредить болезни.

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