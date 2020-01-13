Оренбург, , 12:11 — REGNUM В Оренбургской области на скамье подсудимых окажутся двое преподавателей крупнейшего вуза региона — Оренбургского госуниверситета (ОГУ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Заведующего кафедрой геологии и доцента кафедры геологии обвиняют в получении взяток группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, преподаватели совершили 50 эпизодов инкриминируемых коррупционных преступлений.

Как отметили в СУ СКР по Оренбуржью, преподаватели в 2017—2019 годах систематически получали деньги от студентов — по 42 тыс. рублей с каждого учащегося — за организацию написания выпускной квалификационной работы преподавателями кафедры геологии ОГУ, допуск к защите этой работы и получение положительной оценки на государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной квалификационной работы.

Общая сумма взяток составила 2,1 млн рублей. Имущество обвиняемых (на 1,5 млн рублей) арестовано. Оба преподавателя находятся под домашним арестом. По уголовному делу утверждено обвинительное заключения, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.