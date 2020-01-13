Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Петербургские полицейские оперативно задержали «гастролера» из Карелии, подозреваемого в двух разбойных нападениях на автозаправочные станции в Петербурге. Об этом сообщает 13 января пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержать злоумышленника удалось 11 января 2020 года в Республике Карелия. 29-летний безработный, ранее неоднократно судимый за разбои житель города Олонец подозревается в причастности как минимум в двух нападениях на АЗС в Санкт-Петербурге.

По версии полиции, глубокой ночью 9 января, с разницей в полчаса, он, прикрыв лицо платком, зашел, угрожая ножом, на АЗС на проспекте Народного Ополчения, а затем на Кубинской улице. В первом случае добычей разбойника стали 10 тысяч рублей, во втором — около семи тысяч рублей.

«Характерной особенностью противоправной схемы подозреваемого являлось то, что он намеревался совершать преступления исключительно в соседнем регионе, а не у себя на родине», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения. Предполагаемое орудие преступления — нож — изъято.

Полицейские подозревают, что двумя нападениями разбойник не ограничился, и он может быть причастен к другим аналогичным преступлениям в Петербурге и Ленобласти.