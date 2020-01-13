Ставрополь, , 12:12 — REGNUM Подросток со Ставрополья Тимур Каблахов, спасший школьницу от убийцы, получил подарки от сотрудников краевого следственного управления. Следователи также исполнили мечту мальчика — отвезли его покататься на лошадях в детско-юношеский конно-спортивный клуб, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе Следственного комитета России.

СК РФ запустил акцию «Скажи мечте: «Да!», в рамках которой сотрудники ведомства исполняют мечты ребят, совершивших самоотверженные поступки. К акции подключились и сотрудники Следкома по Ставропольскому краю, которые пригласили на встречу 15-летнего Тимура Каблахова из Предгорного района.

Год назад подросток, возвращаясь из школы, услышал крики о помощи. Он побежал на голос и увидел лежащую на земле девочку, которую душил незнакомец. Заметив юношу, преступник сбежал, а Тимур помог девочке подняться и проводил домой. За этот поступок его ранее наградили медалью СК России «За содействие» и нагрудным знаком «Горячее сердце».

Следователи подарили мальчику сувениры и шарф болельщика футбольного клуба «Динамо». В разговоре с руководителем ведомства Игорем Ивановым юноша рассказал о своей любви к лошадям. По его словам, у них дома есть две лошади, а вот в конно-спортивном клубе он ни разу не был и мечтает там побывать. В этот же день Тимур вместе со следователями отправился в ставропольский детско-юношеский конно-спортивный клуб.