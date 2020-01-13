Реутов, Московская область, , 12:26 — REGNUM В подосковном Реутове открылась «Школа приемных родителей». Занятия стартуют 17 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы муниципального образования.

Занятия для приемных родителей будут вести профессиональный психолог и социальный педагог. Слушателей ждет курс возрастной психологии и разъяснения по специфике общения с детьми, переживающими разлуку с кровной семьей. Также в занятия включен юридический курс и блок по безопасности, который будут вести медицинские работники. Занятия предназначены для семейных пар, которые планируют усыновить ребенка.

«Большинство потенциальных родителей поначалу ходят на занятия «для галочки», ради получения необходимых для усыновления документов, однако потом вовлекаются в обучение и осознают, чем полезны для них практический формат и содержание лекций», — отметила руководитель службы сопровождения учебно-методического центра Татьяна Пешкова.