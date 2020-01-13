Реутов, Московская область, 13 января 2020, 12:26 — REGNUM В подосковном Реутове открылась «Школа приемных родителей». Занятия стартуют 17 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы муниципального образования.
Занятия для приемных родителей будут вести профессиональный психолог и социальный педагог. Слушателей ждет курс возрастной психологии и разъяснения по специфике общения с детьми, переживающими разлуку с кровной семьей. Также в занятия включен юридический курс и блок по безопасности, который будут вести медицинские работники. Занятия предназначены для семейных пар, которые планируют усыновить ребенка.