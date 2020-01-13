Пушкин, Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь пообещал открыть гимназию №406 в Пушкине к 1 сентября — на этот раз 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Смольного.

«Завершение строительства находится под моим личным контролем. Объект сложный, но он должен быть завершён к 1 сентября», — заявил Александр Беглов, посетив 12 января строительную площадку одного из корпусов гимназии №406 на Церковной улице в Пушкине. В этом корпусе расположится начальная школа.

Напомним, ранее Беглов заявлял, что закрывшаяся на реконструкцию школа примет учеников 1 сентября 2019 года, но этого так и не произошло.

В июле 2019 года во время посещения этой стройплощадки губернатор дал поручение расторгнуть государственный контракт с предыдущей подрядной организацией из-за срыва сроков сдачи объекта.

Теперь же, как уточняют в Смольном, Беглов точно убедился в готовности строителей открыть оба корпуса школы к 1 сентября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В приемную Путина передали обращение о «заброшенной» гимназии в Пушкине

Напомним, гимназия на Леонтьевской улице входила в 500 лучших школ России, но уже который год там никого не учат: оба корпуса закрыли на ремонт еще в 2017 году, но работы протекали медленно, а затем вовсе встали, корпус начальной школы на Церковной улице простоял без крыши всю прошлую зиму. В результате который год сотни детей вынуждены мигрировать по чужим школам, площадкам в разных концах города и заниматься даже в коридорах. Компания-подрядчик «Капитал Стройиндустрия» была объявлена недобросовестной летом 2019 года, сроки опять перенесены.

Прокуратура Адмиралтейского района сообщала, что усматривает бездействие Фонда капстроительства и реконструкции, так как контракт с таким подрядчиком не был разорван во время.

Читайте ранее в этом сюжете: В срыве сроков ремонта гимназии в Пушкине заподозрили мошенничество