Москва, , 12:01 — REGNUM Законопроект, которым предлагается наделить сотрудников уголовно-исполнительной системы правом объявлять официальное предостережение, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Василий Пискарёв и Александр Хинштейн.

«В случае принятия наших поправок, сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы смогут объявлять содержащимся в них гражданам официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения», — рассказал Пискарёв.

Он уточнил, что «в случае неисполнения требования, изложенного в официальном предостережении, лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в соответствии с действующим законодательством».

По словам депутата, законопроект поможет устранить правовую коллизию, когда органы уголовно-исполнительной системы, наряду с органами внутренних дел, прокуратуры и Федеральной службы безопасности, являются субъектами профилактики правонарушений, но необходимых полномочий на применение такой меры воздействия, в отличие от указанных ведомств, не имеют.