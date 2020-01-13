Курган, , 11:58 — REGNUM В Курганской области показатель заболеваемости детей онкологическими заболеваниями в 2019 году остался на прежнем уровне, по сравнению с показателями 2018 года. В целом ситуация с онкопатологией также остаётся в рамках показателя 13,8 на 100 тыс. населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

«Информация о росте в Курганской области заболеваемости раком среди детей на 26% не соответствует действительности», — опровергли в ведомстве сведения, появившиеся в некоторых уральских СМИ.

В 2018 году в Курганской области насчитывалось 25 детей с онкопатологией, в 2019 году эта цифра выросла до 27 человек.