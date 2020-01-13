Лондон, , 12:06 — REGNUM Применение искусственного интеллекта радикально изменит работу британской спецслужбы MI-5, однако полностью людей не заменит. Об этом руководитель спецслужбы Эндрю Паркер рассказал в интервью газете Financial Times, опубликованном 13 января.

По словам главы службы контрразведки, ИИ позволит работать с данными о тысячах людей в максимальном приближении к реальному времени. Но окончательное решение всё равно будут принимать офицеры спецслужбы, так как потребность в человеческом понимании не может быть удовлетворена даже новейшими технологиями.

Ни технологии, ни работа с данными не дадут представления о том, о чём думают люди и что именно они хотят предпринять, пояснил Паркер.

Ранее ИА REGNUM стало известно, что крупнейшая британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline нанимает ведущих в мире специалистов по искусственному интеллекту для разработки лекарства будущего.

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