Сеул, , 12:02 — REGNUM В 2019 году в Южной Корее более 70 тыс. пожилых водителей в возрасте от 65 лет добровольно отказались от водительских прав. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Национального агентства полиции страны.

Согласно публикованным данным, в прошлом году от водительских прав отказались 73 221 пожилой человек в возрасте от 65 лет, что в 6,1 раз больше, чем в 2018 году.

Известно, что 71,5% водителей, вернувших водительские права в прошлом году, пришлось на пожилых людей в возрасте от 75 лет.

Отмечается, что увеличение числа пожилых людей, добровольно отказывающихся от водительских прав, связано с поддержкой местных органов власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2020 года водители в возрасте от 70 лет и старше, добровольно отказавшиеся от водительских прав, получат компенсации в размере 100 тыс. вон (~$86) на транспортные расходы.

Известно, что в текущем году Национальное агентство полиции намерено выделить 1,39 млрд вон (~$1,19 млн) на поддержку пожилых людей, отказавшихся от вождения.