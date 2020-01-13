Красноярск, 13 января 2020, 11:54 — REGNUM В Красноярском крае пресекли деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции иностранцев на территорию России путём оформления фиктивных миграционных документов. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 января в региональном УФСБ.
Преступная группа состояла из двоих жителей Красноярска. Установлено, что они действовали через фиктивную фирму, оформляя фальшивые трудовые договоры.
16 декабря в отношении красноярцев было возбуждено уголовное дело. Они заключены под стражу. Расследование продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, в Турции задержали свыше 130 нелегальных мигрантов.