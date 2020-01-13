Москва, , 11:53 — REGNUM Министерство просвещения РФ могло бы предложить законопроекты, улучшающие ситуацию с оплатой труда учителей, но этого по непонятным причинам не происходит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал слова министра просвещения РФ Ольги Васильевой, которая посетовала на то, что в РФ не всегда соблюдается пропорция, когда 70% фонда оплаты труда учителей должны уходить на оклады за одну ставку и только 30 процентов должно выделяться на различные надбавки.

«Формально министр совершенно права, — констатировал Луховицкий. — Именно так всё и происходит. Это заложено в законе об образовании. Другое дело, что министр делает вид, будто она не может оказать никакого влияния на Государственную думу. Тогда вопрос — а зачем она вообще нужна? Министр обычно заинтересован в лоббировании интересов своего министерства. Почему министерство не хочет выйти с законопроектом об изменении закона об образовании — это вопрос, на который может ответить только сама министр. В противном случае получается, что министр не просто ничего не может делать, но и не хочет. Для неё это очень удобная ситуация, когда можно спокойно говорить: «К сожалению, у нас ничего не получается, и мы ничем не можем помочь».

Вместо этого, как подчеркнул профсоюзный лидер, министерство просвещения могло бы продвигать законопроекты, которые бы изменяли ситуацию в образовании.

Напомним, как сообщала «Российская газета», министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что её ведомство сейчас борется за то, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30 процентов должно выделяться на различные надбавки. Однако, как подчеркнула министр, проблема в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты и пропорцию — «70 на 30» соблюдают далеко не все.