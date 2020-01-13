Москва, 13 января 2020, 11:53 — REGNUM Министерство просвещения РФ могло бы предложить законопроекты, улучшающие ситуацию с оплатой труда учителей, но этого по непонятным причинам не происходит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал слова министра просвещения РФ Ольги Васильевой, которая посетовала на то, что в РФ не всегда соблюдается пропорция, когда 70% фонда оплаты труда учителей должны уходить на оклады за одну ставку и только 30 процентов должно выделяться на различные надбавки.
Вместо этого, как подчеркнул профсоюзный лидер, министерство просвещения могло бы продвигать законопроекты, которые бы изменяли ситуацию в образовании.
Напомним, как сообщала «Российская газета», министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что её ведомство сейчас борется за то, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30 процентов должно выделяться на различные надбавки. Однако, как подчеркнула министр, проблема в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты и пропорцию — «70 на 30» соблюдают далеко не все.