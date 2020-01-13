Москва, , 12:00 — REGNUM Синоптик, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил москвичей об опасности выхода на лед в крещенскую ночь. Об этом он сообщил агентству «Москва» 13 января.

Погода на Крещение (19 января) обещает быть теплой, морозов не будет, поэтому выход на тонкий лед может быть опасен. МЧС оборудует специальные места для купания, сделает специальные настилы и поплавки, чтобы люди не выходили на лед.

Синоптик отметил, что сейчас в Москве не январская погода, а ноябрьская или декабрьская. Температура воздуха выше нормы на 8−10°C. Поэтому лед на водных объектах либо совсем отсутствует, либо очень тонкий.

Цыганков добавил, что в воскресенье 19 января будет переменчивая облачность без осадков, ветер южный и слабый. Ночью температура воздуха опустится до — 2 — +3°C.