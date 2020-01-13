Москва, , 11:29 — REGNUM Интерес жителей России к стажировкам и другим способам развития профессиональных навыков за последние четыре года увеличился в 1,5 раза, об этом 13 января сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании CourseBurg.

Отмечается, что в ходе исследования специалисты изучили статистику по поисковым запросам «Стажировка», «Производственная практика» и «Практика студент». В основном интересуются поиском стажировок молодые люди от 19 до 25 лет, а также люди в возрасте от 35 до 49 лет. При этом 73% запросов совершаются женщинами.

В среднем количество поисковых запросов «Стажировка» в крупных российских городах составляет примерно 100−110 тыс. запросов в год. Результаты по «Производственной практике» колеблются в таком же диапазоне.

Больше всего запросов приходится на Москву и Санкт-Петербург. Также этот инструмент сегодня востребован и в ряде городов-миллионников, говорится в исследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob, в России около 66% работодателей уверены, что хорошие внешние данные могут помочь работнику с трудоустройством и продвижением по карьерной лестнице.

По данным опроса, 24% работодателей не наблюдают подобной зависимости. Вместе с тем 60 граждан уверены в пользе привлекательной внешности в карьере, тогда как в 2007 году подобной точки зрения придерживались 84% жителей.

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