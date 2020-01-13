Сеул, , 11:31 — REGNUM По состоянию на конец 2019 года численность населения в Южной Корее составила 51 849 861 человек, что на 0,05% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, средний возраст населения составил 42,6 года, что является самым высоким показателем с 2008 года.

В 2008 году средний возраст населения страны составил 37 лет, в 2014 году — 40 лет, в 2018 году — 42,1 года.

По сравнению с 2018 годом численность населения в возрасте от 15 до 64 лет сократилась на 190 тыс. человек, а в возрасте от 0 до 14 лет — на 160 тыс. человек.

С другой стороны, число пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше, напротив, увеличилось на 376 тыс человек, впервые превысив отметку в 8 млн человек.

По полу 50,1% всего населения страны составляют женщины, 49,9% — мужчины.

Наибольший прирост населения в 2019 году был зафиксирован в провинции Кёнгидо (162 тыс. человек), однако в Сеуле, напротив, был отмечен отток населения (36 тыс. человек).