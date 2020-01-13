Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Геймерша из США спасла жизнь своему другу из Великобритании, вызвав полицию в его дом. Об этом 12 января сообщило игровое издание Kotaku.

Диа Латора (США) и Эйдан Джексон (Великобритания) вместе играли в онлайн-игры, когда у юноши случился приступ. Девушка поняла, что её напарнику плохо и незамедлительно позвонила в полицию другой страны с просьбой помочь ему.

Всё это время родители Джексона находились дома и не подозревали, что у их сына случился приступ. Вместе с подоспевшим отрядом полиции они отвезли юношу в больницу, где его состояние стабилизировали врачи.

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