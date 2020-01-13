Омск, , 11:27 — REGNUM Единовременную выплату к 9 мая получат более 24 тысяч жителей Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области, ссылаясь на информацию вице-председатель регионального правительства Владимира Куприянова.

Уточняется, что по поручению губернатора Александра Буркова омским ветеранам к празднику 75-летия Победы увеличат размер денежных выплат. Проект соответствующего указа уже разработан.

Выплаты получат не только участники и инвалиды Великой Отечественной войны, но и труженики тыла, вдовы погибших и умерших участников войны, сироты войны, бывшие узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда.

По словам Владимира Куприянова, предусмотренная на эти цели сумма в бюджете в размере 31 млн рублей возрастёт на 13 млн.

Например, инвалиды и участники боевых действий вместо 3600 рублей получат по 5 тысяч рублей. Единовременные выплаты увеличены всем категориям ветеранов.

Напомним, в Омской области на сегодняшний день проживают около пятисот фронтовиков и более 9 тысяч тружеников тыла.

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