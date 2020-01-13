Челябинск, , 11:24 — REGNUM Воспитанников детского сада №444 в Челябинске могла подкосить кишечная вирусная инфекция. Об этом заявила глава горздрава Наталья Горлова.

По словам чиновницы, точная причина будет выявлена после проверки. Она также добавила, что госпитализированных детей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, о вспышке заболеваемости широко стало известно 12 января. СКР начал проверку, также детсад стал проверил Роспотребнадзор.

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