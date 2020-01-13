Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Организаторам благотворительного марафона спидранов (прохождение игр на скорость) Awesome Games Done Quick удалось собрать больше трёх миллионов долларов за время проведения мероприятия. Об этом они сообщили на своей официальной странице в Twitter 12 января.

https://twitter.com/GamesDoneQuick/status/1216265085728878592

Сообщается, что прошедший марафон установил новый рекорд для Awesome Games Done Quick — в прошлый раз организаторы собрали на $100 тыс. меньше. Все полученные средства пойдут в «Фонд профилактики рака» (Prevent Cancer Foundation).

Напомним, спидран — это прохождение игр на скорость с использованием различных секретов, уловок и, зачастую, внутриигровых ошибок. Со временем этот вид гейминга оформился в официальную соревновательную дисциплину.

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