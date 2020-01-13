Москва, , 11:23 — REGNUM В России в 2020 году будет расширена модельная линейка автомобилей марки Opel. Об этом заявил вице-президент Groupe PSA и управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин в интервью ТАСС.

По словам Володина, в России уже в конце первого квартала текущего года начнется выпуск фургонов Vivaro. Кроме того, до конца года появятся еще три модели немецкой марки. Однако, какие это будут автомобили он не сообщил.

«То есть, по итогам 2020 года, если у нас всё получится, линейка Opel в России будет представлена шестью моделями», — добавил он.

Напомним, в начале ноября прошлого года стало известно, что Opel получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Zafira Life и Vivaro. Производство моделей будет налажено на калужском заводе концерна PSA.

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