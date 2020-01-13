Тбилиси, , 11:21 — REGNUM Число пациентов, попавших в Центральную детскую больницу имени Иашвили в Тбилиси, возросло. Об этом 12 декабря сообщает Первый канал грузинского телевидения.

Как рассказала журналистам педиатр больницы Тамара Кристесашвили, на стационаре в медучреждении находится 68 заболевших гриппом или с симптомами похожими на грипп. Она отметила, что у некоторых также произошло осложнение в виде пневмонии.

В то же время, журналисты сообщают, что снизилось число заболевших гриппом среди взрослых. В инфекционной больнице находится 29 пациентов.

Напомним, ранее стало известно, что в Грузии от гриппа умерли два человека. Согласно официальных заявлений, эпидемический порог не достигнут.

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