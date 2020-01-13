Тбилиси, , 11:07 — REGNUM Католикос-патриарх Грузии в своей традиционной воскресной проповеди в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси 12 января предсказал близость второго пришествия и призвал прихожан подготовиться к этому событию.

Он сослался на пророчества и молитвы царя Давида и заявил, что людям в сегодняшнем мире очень не хватает мира, который так необходим для сошествия Святого духа на людей.

«Мы должны помнить, что все в руках Господа. Та скорость, которая царит сегодня в мире, науке, культуре, строительстве, свидетельствует о том, что Всевышний очень близок к нам. Второе пришествие очень близко, и мы все должны сделать для того, чтобы подготовиться ко второму пришествию. Я слышал от некоторых верующих людей, что час очень близок, но я бы сказал, что до него осталось всего несколько дней», — заявил Илия Второй.

Эти слова патриарха вызвали различные, порой прямо противоположные реакции в грузинском обществе. Верующие прихожане Грузинской православной церкви распространяли в соцсетях проповедь Илии Второго и повторяли его слова о близости Второго пришествия. А критики патриархии и оппозиция в своих комментариях высмеивали пророчество патриарха и говорили, что простому смертному, тем более подозреваемому в грехах, не может быть известно, когда наступит Второе пришествие.