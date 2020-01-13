Тбилиси, 13 января 2020, 11:07 — REGNUM Католикос-патриарх Грузии в своей традиционной воскресной проповеди в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси 12 января предсказал близость второго пришествия и призвал прихожан подготовиться к этому событию.
Он сослался на пророчества и молитвы царя Давида и заявил, что людям в сегодняшнем мире очень не хватает мира, который так необходим для сошествия Святого духа на людей.
Эти слова патриарха вызвали различные, порой прямо противоположные реакции в грузинском обществе. Верующие прихожане Грузинской православной церкви распространяли в соцсетях проповедь Илии Второго и повторяли его слова о близости Второго пришествия. А критики патриархии и оппозиция в своих комментариях высмеивали пророчество патриарха и говорили, что простому смертному, тем более подозреваемому в грехах, не может быть известно, когда наступит Второе пришествие.