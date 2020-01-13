Рязань, , 11:08 — REGNUM Новые требования к размещению рекламных и информационных конструкций установлены в Рязани, сообщили 13 января в пресс-службе мэрии. К единому виду приведут щитовые установки, тумбы и пилары, панель-кронштейны, устанавливаемые на фасадах зданий.

В администрации упорядочили типы и виды рекламных конструкций с целью сохранения внешнего архитектурного облика застройки Рязани. Для щитовых установок определили три варианта использования, для фасадных панель-кронштейнов четыре вида крепления, тумбам и пиларам отмерили единые размеры. Соблюдение требований обязательно для всех физических и юридических лиц, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности. Новые правила обязаны соблюдать и индивидуальные предприниматели при установке и эксплуатации рекламных и информационных конструкций на территории города.

Постановление вступит в силу с 15 января.